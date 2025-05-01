اشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى ان "السنة أيضًا يطلّ عيد العمّال من قلب الانهيار، لا إنقاذ ولا اصلاح، لا بل تدني لقيمة الليرة وللأجور ومضاربة من النازح السوري المدعوم ماليًّا والمعفي من الضرائب والرسوم".
واضاف "كلفة النزوح على الاقتصاد تتجاوز سنوياً المليار و700 مليون دولار"، مؤكدا ان "التيار سيبقى يواجه خطر النزوح على وجود لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: كلفة النزوح السوري على الاقتصاد تتجاوز سنوياً المليار و700 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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