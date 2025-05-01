باسيل: كلفة النزوح السوري على الاقتصاد تتجاوز سنوياً المليار و700 مليون دولار

اشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى ان "السنة أيضًا يطلّ عيد العمّال من قلب الانهيار، لا إنقاذ ولا اصلاح، لا بل تدني لقيمة الليرة وللأجور ومضاربة من النازح السوري المدعوم ماليًّا والمعفي من الضرائب والرسوم".

واضاف "كلفة النزوح على الاقتصاد تتجاوز سنوياً المليار و700 مليون دولار"، مؤكدا ان "التيار سيبقى يواجه خطر النزوح على وجود لبنان".