كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة نظمت ندوة حوارية تحت عنوان "الحكمة للتغلب على الإدمان"

نظمت كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة ندوة حوارية تحت عنوان: "الحكمة للتغلب على الإدمان"، حيث تمت مناقشة موضوعي تأُثير وسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو على الأداء الأكاديمي والصحة النفسية، إضافة إلى مخاطر المخدرات وضرورة التحفيز على اتباع السلوكيات الجيدة لمواجهتها.

جاء ذلك من ضمن الفعاليات التي تنظمها جامعة الحكمة في الذكرى الـ150 لتأسيسها، بحضور رئيس الجامعة البرفسور جورج نعمة ونواب الرئيس وعمداء الكليات وحشد طلابي.

واكدت عميدة كلية الصحة العامة في الجامعة ديالا الخوري أن "اللقاء يأتي انسجامًا مع رسالة جامعة الحكمة التي أثبتت طيلة قرن ونصف قرن إلتزامها خدمة الإنسان"، لافتة الى أن "أشكال الإدمان تتعدد وتتطور، فهي لم تعد تقتصر على المخدرات والمواد المرتبطة بها، بل تشمل أيضًا التأثر بالشاشات وألعاب الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي. وتابعت أن هذه الظواهر الجديدة تؤثر بشكل خاص على الأجيال الشابة، بما لها من انعكاسات على الصحة النفسية والنجاح الأكاديمي والحياة الاجتماعية".

وفي محاضرتها حول الإدمان على التكنولوجيا، أوضحت الباحثة والأستاذة الجامعية مايا سماحة روبرت أن "هذا الإدمان يبدأ عندما يعطي المستخدم ألعاب الفيديو والتواصل الإجتماعي الأولوية فلا يتمكن من التخلي عنها ويهمل في المقابل كل واجباته الأخرى".

بدوره، تناول كل من مدير مركز المتابعة في جمعية أم النور للتأهيل والوقاية من المخدرات أنطوان نادر، والمديرة التنفيذية في جمعية العناية الصحية المجتمعية الشاملة (SIDC) ورئيسة نقابة الإختصاصيين في العمل الاجتماعي في لبنان ناديا بدران تطوير البرامج لمساعدة المدمنين.

وأكد نادر أن "المدمن لا يمكن أن يقلع عن إدمانه إلا بعد علاج طويل، وأن الطفولة مرحلة أساسية قد تمهد في حال تعرض الطفل للتعنيف والإستغلال وسوء المعاملة للجوء إلى الإدمان"، موضحا أن "من بين برامج الدعم ما هو مبني على المساعدة الذاتية لتحفيز المدمن على التطور من ضمن الإلتزام بنظام معين يخوّله النمو فكريًا والتعامل مع المشاعر المكبوتة".