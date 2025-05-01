شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص يوضح جهود الدولة للحفاظ على حقوق العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، إن تمكين المرأة أصبح واضحًا خلال الفترة الماضية حيث ضمنت تمثيلها في المجالس التشريعية ومجالس الإدارات والمناصب التنفيذية العليا، مؤكدا على نجاح الدولة فى تمكين كل الفئات غير القادرة مثل نسبة 5 %.

أضاف رئيس مجلس إدارة الخليج 365، في تصريحات لـ"اكسترا لايف"، أن منح الحوافز المختلفة للعاملين تصب في صالح العامل المصري، حيث تم رفع الحد الأدني للأجور عدة مرات بواقع 6 مرات خلال السنوات القليلة الماضية، فضلا عن ضمان الحقوق العمالية المشروعة وتوفير فرص العمل.

حول قانون العمل والتعديلات التشريعية التي ضمنت وكفلت حقوق العمال، قال: أعتقد أن أهم شيء في قوانين العمل هي دعم حقوق العمال باعتبارهم الطرف الذى يحتاج حماية في مواجهة الإدارة، مشيرًا إلى أن نجاح التشريعات في هذا الصدد هو خلق توازن بين العامل وصاحب العمل، وضمان التوازن وحق اللجوء للقضاء لصالح العمال، وتجعل كل الأطراف مطمئنة.

أكد أن التشريعات المصرية تطورت خلال العقود الأخيرة، بالإضافة إلى الاستماع إلى النقابات العمالية والمهنية وأطراف العمل لصناعة التوزان لجعل كل الحقوق مكفولة، وتنظيم العملية التشريعية وضمان الحقوق والتفاوض مع جهات الإدارة للوصول إلى الحقوق المتوازنة قبل اللجوء إلى القضاء.