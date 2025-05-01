932 مرشحا للمجالس البلدية في قضاء المنية - الضنية

أُقفل باب الترشح إلى الانتخابات البلدية والاختيارية في قضاء المنية ـ الضنية عند منتصف ليل امس، حيث بلغ عدد المرشحين الذين قدموا طلباتهم لدى قائمقام المنية ـ الضنية جان الخولي 1299 مرشحين ، توزعوا كالآتي : مجالس بلدية : 932 ، مختار: 323 ، هيئة اختيارية: 44.
وكانت القائمقام الخولي أشرفت على عمل الموظفين في القائمقامية الذين استمروا في العمل و استقبال طلبات المرشحين حتى منتصف الليل، بحيث شهدت مكاتب القائمقامية كثافة مرشحين في فترة المساء استمرت حتى ساعة الإقفال.
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