643 مرشحا للمقاعد البلدية في قرى وبلدات قضاء زغرتا

أقفل منتصف ليل امس باب الترشح في مبنى سرايا زغرتا، امام المواطنين الراغبين في الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية التي تجرى الاحد في الحادي عشر من الشهر الحالي.
وقد بلغ عدد المرشحين للمقاعد البلدية في قرى وبلدات قضاء زغرتا 643 مرشحاً، فيما بلغ عدد المرشحين للمقاعد الاختيارية 156 مرشحاً.
وقد فازت بلدات ايعال، كفرفو، وراسكيفا بالتزكية.
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