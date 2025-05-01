شخصيات سياسية واجتماعية وفاعليات هنأت بعيد العمّال

هنأت شخصيات سياسية واجتماعية وفاعليات بمناسبة عيد العمّال.

أحمد الحجار

وفي هذا السياق، وجّه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار التقدير والاحترام إلى "العاملات والعمال الذين يجهدون بإرادة صلبة".

وأضاف "اليوم ليس فقط مناسبة للمعايدة والشكر لما يقدمونه من تفانٍ في خدمة الوطن والمجتمع بل دعوة متجددة والتزام بالعمل على تحسين أوضاعهم وحماية حقوقهم، وهذا ما نسعى لتحقيقه".

جورج بوشكيان

وأشار النائب جورج بوشكيان، في بيان، إلى أنّ "في عيد العمال، نستحضر التضحيات اليومية التي يقدمها العمال في كل القطاعات، وهم العمود الفقري للاقتصاد والنهوض الوطني. رغم الصعوبات، يواصلون العطاء بإصرار وإيمان بوطن أفضل".

ولفت إلى أنّه "كل الشكر لرئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على جهوده المستمرة في رفع صوت العمال والدفاع عن حقوقهم ومتابعة المطالب المحقّة دون كلل، كل عام وعمال لبنان بخير وكرامة".

سليمان فرنجية

وفي هذا السياق، هنأ رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية العمّال، مشيرًا في تصريح إلى أنّ "عيدهم يكتمل بدولة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم".

الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفي الجنوب

من جانبه، أشار الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفي الجنوب بمناسبة العيد إلى أنّه "يأتي عيد العمال هذا العام والوطن مزهر من دماء الشهداء الذين صانوا الأرض وذادوا عن العرض وسجلوا أروع ملاحم البطولة والفداء ومنعوا العدو الاسرائيلي الغاشم المدعوم أمريكيًا دون حدود من احتلال الجنوب وجُلهم من العمال أو ابنائهم الذين عانقت أرواحهم اشجار الزيتون المُعمرة الشاهدة على تاريخ جبل عامل حيث تحطمت على أسواره كل جيوش الطغاة عبر الزمن".

وقال: "نتقدم بأحر التهاني من العمال والكادين في لبنان والعالمين العربي والاسلامي ومنظماتهم النقابية الشريفة الرافضة للهيمنة الأميركية وكل مستتبعاتها"، مؤكدًا على "ضرورة العمل الجاد لبناء اقتصاد منتح مستقل يخلق نموا متوازنا للمناطق اللبنانية كافة، فالبلد لديه من المقدرات الذاتية الكثير وعوامل النهوض ممكنة متى توفرت الارادة السياسية المستقلة، كما نؤكد على ضرورة مقاربة الأجور بالقطاعين الخاص والعام بموضوعية بشكل يتناسب مع مستويات التضخم المرتفعة وينصف الاجراء ويؤمن لهم مقومات العيش الكريم، ولا يفوتنا تذكير الحكومة بضرورة الاسراع في ورشة اعادة اعمار ما هدمته الآلة الصهيونية المجرمة".