فلحة: الذكاء الاصطناعي يقدّم النقل على العقل ويُنتج ثقافة بلا نسب

حذّر المدير العام لوزارة الإعلام اللبنانية حسان فلحة، في مقال له في صحيفة "النهار"، من خطورة هيمنة الولايات المتحدة على قطاع المعرفة من خلال مؤسساتها العامة والخاصة، واصفًا ما يحدث بأنه "استيلاء معرفي" يعيد إنتاج ثقافات الأمم بصيغ مجهولة النسب، لكنها واضحة المصدر.

واعتبر فلحة أن ما يُعرف بـ"الذكاء الاصطناعي" لا يُعد ذكاءً بالمعنى الدقيق، بل تفوق إدراكي وتقني مرحلي، يهدّد بإفراغ الثقافة من أصولها وهويتها، محذرًا من أنه يحوّلها إلى "لقطاء ثقافيين" بلا مرجع أو ملكية فكرية، في مشهد من المشاعة المعرفية العابرة للحدود.

وأشار إلى أن الخوارزميات تُنتج ثقافة اصطناعية قائمة على الكم لا النوع، وتُهمّش التأني والتراكم العلمي لصالح السرعة والنقل، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يكرّس أزمة الريبة في النص والفكر، ويطغى على القيم والأخلاقيات التي ميّزت الإنتاج المعرفي سابقًا.

وختم فلحة بالإشارة إلى أنّ الذكاء الاصطناعي اليوم يقدّم "النقل على العقل"، ويغلب فيه "الاقتباس على النسب"، في مشهد يُعيد رسم العلاقة بين التكنولوجيا والفكر الإنساني، وسط غياب منهجية البحث العلمي وحقوق أصحاب المعرفة الأصليين.