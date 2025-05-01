رئيس وزراء النرويج: لا يمكن للمجتمع الدولي قبول منع إسرائيل إدخال المساعدات الطارئة إلى قطاع غزة

اشار رئيس وزراء النرويج، الى ان "الناجين من الموت في قطاع غزة يعيشون محنة إنسانية عميقة"، مؤكدا ان "لا يمكن للمجتمع الدولي قبول منع إسرائيل إدخال المساعدات الطارئة إلى قطاع غزة".

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