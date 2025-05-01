الخارجية الصينية: الإرهاب يشكل تهديدا مشتركا للبشرية والتحديات في هذا المجال تتزايد

دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، "دول مجموعة "بريكس" إلى تعزيز التنسيق والتعاون في مجال أمن البيانات، معربا عن رفضه للمعايير المزدوجة في الحرب على الإرهاب".

وأوضح وانغ أن "الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق والممنهجة تتكرر بين الحين والآخر، مما لا يعيق التطور الرقمي العالمي فحسب، بل يهدد أيضا السلام والأمن الدوليين"، لافتا الى ان "في ظل التحديات الجديدة، يتعين على دول بريكس تعزيز التعاون، والحفاظ على النظام في الفضاء الإلكتروني، والعمل على وضع معايير دولية شاملة، خاصة فيما يتعلق بأمن البيانات وأمن سلاسل التوريد".

في سياق متصل، دعا وانغ يي إلى رفض "المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب"، مؤكدا أن "الإرهاب يشكل تهديدا مشتركا للبشرية".

وأشار إلى أن "التحديات في هذا المجال تتزايد، حيث تستغل التنظيمات الإرهابية الفوضى العالمية لتنفيذ هجماتها، بينما تضيف التقنيات الحديثة مزيدا من التعقيد إلى جهود المكافحة الدولية".