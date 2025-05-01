حماس: قرار سويسرا بحظر الحركة انحياز خطير للاحتلال

دانت حركة حماس قرار الحكومة السويسرية بحظرها، واصفةً الخطوة بأنها "انحياز خطير للاحتلال الإسرائيلي" وتنكر واضح للالتزامات القانونية والإنسانية لسويسرا. وأكدت الحركة، في بيان أن القرار "جائر وغير مبرر"، داعية الحكومة السويسرية إلى التراجع عنه والانحياز إلى العدالة ودعم كفاح الشعب الفلسطيني العادل لإنهاء الاحتلال.

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