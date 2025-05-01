أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أنّه "في بلدة رومية المتنية، تتنافس لائحتان: الأولى يرأسها جان أبي حبيب، مدعومة من العائلات في رومية ومن التيار الوطني الحر، والثانية يرأسها حنا زينون، وتضمّ ممثلين عن حزب الكتائب والقوات اللبنانية، ومدعومة من نجل رئيس البلدية السابق، مكرم أبي حبيب".
ولفتت المصادر إلى أنّ "محاولات جرت للتوافق على تشكيل لائحة واحدة تجمع بين جان أبي حبيب وحزب الكتائب، إلا أنّها لم تُفضِ إلى نتيجة، بسبب إصرار الكتائب على رفض وجود أعضاء من التيار الوطني الحر في المجلس البلدي، وهو ما قابله رفض من جان أبي حبيب، معتبرًا أنّ العمل البلدي إنمائي، بينما الشروط المطروحة تُظهر رغبة الكتائب في فرض سيطرتها على البلدية".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": معركة بين لائحتين في رومية وفشل التوصل إلى توافق بسبب إصرار "الكتائب" على فرض السيطرة على البلدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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