بيان لبناني إماراتي: التطلع لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي والسماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة

اتفقت سلطات لبنان والإمارات، على "السماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين البلدين ووضع الآليات المناسبة لذلك"، كما عبر الجانبان عن "تطلعهما إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي المتبادل".

جاء ذلك في بيان لبناني إماراتي مشترك عن زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى أبو ظبي، حيث من المقرر أن يختمها اليوم بعد أن أجرى مباحثات مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان وكبار المسؤولين الاماراتيين. كما ومن المقرر أن يزور الرئيس عون قبل ظهر اليوم مسجد الشيخ زايد.

وجاء في البيان المشترك، بأنّه "تعزيزًا للروابط الوطيدة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الإمارات والجمهورية اللبنانية، وتأصيلاً للعلاقات الثنائية، رئيس الإمارات الرئيس جوزاف عون في قصر الشاطئ في العاصمة أبوظبي، وعقدا محادثات استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة".

ووفق البيان، "رحب رئيس الإمارات بالرئيس اللبناني، وأعرب عن أمله في أن تسهم زيارته في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بما يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما إلى التقدم والازدهار. وعبّر رئيس الإمارات عن حرصه على العمل المشترك بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الإماراتي واللبناني، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا على دعم دولة الإمارات لأمن واستقرار وسيادة الجمهورية اللبنانية. من جهته، عبّر الرئيس اللبناني عن شكره وتقديره"، لرئيس الإمارات لما "أبداه من مشاعر طيبة تجاه لبنان وشعبه، مؤكداً حرصه على مواصلة ترسيخ العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة، مثمّناً مواقف دولة الإمارات الداعمة للبنان وشعبه على كافة المستويات".

وبحث الجانبان، وفق البيان المشترك، "العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات، وتطوير الجوانب الاقتصادية والاستثمارية من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة، وتنمية تبادل الخبرات، وتطوير مجالات العمل الحكومي، حيث سيقوم مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء بزيارة إلى بيروت لإطلاع الجانب اللبناني على التجارب الناجحة لدولة الإمارات في مجال تطوير الأداء الحكومي، وتنمية ممارسات الأداء والتميز المؤسسي بما يعزز القطاعين العام والخاص، ويحقق مصالح البلدين الشقيقين".

واتفق الجانبان على "كما شملت المناقشات الاتفاق على إنشاء مجلس أعمال إماراتي لبناني مشترك، وقيام صندوق أبوظبي للتنمية بإرسال وفد إلى لبنان لبحث وتقييم مشاريع التعاون المشترك المتاحة".

كما ناقش الجانبان "مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية - العربية والأمن والاستقرار الإقليمي. واطلع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان من الرئيس عون على تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية، كما استعرض معه مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية. حيث شدد رئيس الإمارات على العمق العربي الاستراتيجي للبنان، مؤكداً أن لبنان الشقيق يعدّ من ركائز العمل العربي المشترك".