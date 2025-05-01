وول ستريت جورنال: الجيش الأميركي يخطط لتزويد فرقه القتالية بنحو ألف مسيرة والتخلص من الأسلحة القديمة

افادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، بأن "الجيش الأميركي يخطط لزيادة هائلة في استخدام المسيرات"، لافتة الى ان "الجيش الأميركي يبدأ أكبر عملية إعادة هيكلة له منذ نهاية الحرب الباردة".
وكشفت ان "الجيش الأميركي يخطط لتزويد فرقه القتالية بنحو ألف مسيرة والتخلص من الأسلحة القديمة"، مضيفة ان "ضباط أميركيين عملوا على استخلاص الدروس من حرب أوكرانيا بشأن استخدام المسيرات".
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