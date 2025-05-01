شكرا لقرائتكم خبر عن حزب السادات يهنئ عمال مصر ويشيد بدعم الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بخالص التهاني إلى عمال مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أن عمال مصر هم القوة الحقيقية والمحرك الأساسي لعجلة التنمية في مختلف القطاعات.

وأشاد "السادات" بحجم الدعم والرعاية التي توليها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمال، سواء من خلال المبادرات الرئاسية الداعمة للتنمية البشرية، أو عبر التشريعات والقرارات التي تحفظ حقوقهم وتضمن لهم بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد "السادات" أن حزب السادات الديمقراطي يتبنى سياسة واضحة وثابتة في دعم قضايا العمال، ويضع في أولوياته الدفاع عن حقوقهم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن العمال كانوا وسيظلون شركاء في بناء الوطن، وأن تعزيز مكانتهم يتطلب استمرار التعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية.

كما نوه النائب عفت السادات، إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان من أوائل الزعماء الذين منحوا عيد العمال بعدًا رسميًا ورسميًا وشعبيًا، حيث حرص على تكريم العمال سنويًا وتقدير دورهم الوطني، إيمانًا منه بأن بناء الدولة الحديثة لا يتحقق إلا بسواعد أبنائها من الطبقة العاملة، مؤكدًا أن هذا النهج ما زال مستمرًا بقوة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.