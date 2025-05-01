شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل يهنئ الرئيس السيسى وعمال مصر بمناسبة عيد العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى جميع عمال مصر الشرفاء بمناسبة عيد العمال، الذي نحتفل به تقديرًا لعطاء وجهد الطبقة العاملة التي كانت، ولا تزال، درع الوطن وسنده في معارك البناء والتنمية.

وأكد الحزب أن ما شهدته مصر خلال السنوات العشر الأخيرة من إنجازات غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية العملاقة – من شبكة طرق حديثة، ومدن جديدة، ومشروعات قومية كبرى – ما كان ليتحقق لولا سواعد العمال المصريين، الذين أثبتوا كفاءتهم والتزامهم وإخلاصهم في العمل، وتحملوا مسؤولية التحول الحضاري الذي تشهده البلاد.

كما ثمن حزب الجيل الديمقراطي الدور الوطني العظيم الذي يضطلع به عمال مصر في بناء "الجمهورية الجديدة"، التي يدشن الرئيس عبد الفتاح السيسي معالمها بكل وضوح وثبات، مؤكداً أن قوة الأوطان تبدأ من عرق سواعد أبنائها، وأن العمال هم الشريك الأساسي في صناعة مستقبل مشرق لمصر.

وأشار ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إلى أهمية الرؤية الجديدة التي طرحها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب تكليف الحكومة الجديدة، والتي تضمنت التركيز على تحديث الصناعة وتطويرها وتعميقها، والسعي نحو تحويل مصر إلى مصنع عالمي، وهي رؤية تُحَمِّل عمال مصر مسؤولية أكبر، وتدفع نحو مزيد من الجهد والعطاء لزيادة الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والدواء والملبس، بما يعزز الأمن القومي المصري ويقلل الاعتماد على الخارج.

وفي هذا الإطار، شدد الحزب على أهمية التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيهها لسد احتياجات الدولة من مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج، ما يؤدي إلى تقليص فاتورة الاستيراد، وتوفير العمالة الأجنبية المرتبطة به، وهو ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم قيمة العملة المحلية.

وختامًا، جدد حزب الجيل الديمقراطي التحية لعمال مصر في عيدهم، ويؤكد أنهم سيظلون في قلب المشروع الوطني، شركاء في الحاضر، وصناعًا لمستقبل الجمهورية الجديدة.