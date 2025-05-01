أصدرت الماكينة الانتخابية للوائح "التنمية والوفاء" في جبيل- كسروان بيانًا، أشارت فيه إلى أنّه "عد إعلان لوائح التنمية والوفاء في بلدات جبيل - كسروان يعمد بعض الإخوة من أبناء المنطقة إلى الإدعاء أمام أهالي البلدات بإنتمائهم لحزب الله وحركة أمل وتشكيل لوائح مدعومة من الثنائي الوطني".
وشدد على أنّه "يهم الماكينة الانتخابية في جبيل- كسروان أن تنفي نفيا قاطعا وجود أي من المنتمين لحزب الله وحركة أمل في اللوائح التي شكلت خارج إطار إتفاق الثنائي الوطني في بلدة لاسا".
كانت هذه تفاصيل خبر الماكينة الانتخابية للوائح "التنمية والوفاء" في جبيل: لا يوجد منتبين لحزب الله وحركة أمل خارج اتفاق الثناني في لاسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.