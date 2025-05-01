الماكينة الانتخابية للوائح "التنمية والوفاء" في جبيل: لا يوجد منتبين لحزب الله وحركة أمل خارج اتفاق الثناني في لاسا

أصدرت الماكينة الانتخابية للوائح "التنمية والوفاء" في جبيل- كسروان بيانًا، أشارت فيه إلى أنّه "عد إعلان لوائح التنمية والوفاء في بلدات جبيل - كسروان يعمد بعض الإخوة من أبناء المنطقة إلى الإدعاء أمام أهالي البلدات بإنتمائهم لحزب الله وحركة أمل وتشكيل لوائح مدعومة من الثنائي الوطني".

وشدد على أنّه "يهم الماكينة الانتخابية في جبيل- كسروان أن تنفي نفيا قاطعا وجود أي من المنتمين لحزب الله وحركة أمل في اللوائح التي شكلت خارج إطار إتفاق الثنائي الوطني في بلدة لاسا".