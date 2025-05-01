النيابة العامة في كوريا الجنوبية وجّهت تهمة "إساءة استخدام السلطة" إلى رئيس البلاد السابق

وجّهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، تهمة "إساءة استخدام السلطة" للرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي.
وأوضحت النيابة العامة التي لم تطلب توقيف يون الذي عزل من منصبه في مطلع نيسان، أنّ "تحقيقات إضافية في مسألة إساءة استخدام السلطة أفضت إلى توجيه هذا الاتهام الإضافي" بعد اتهام الرئيس السابق في كوريا الجنوبية بـ"التمرّد" في كانون الثاني.
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