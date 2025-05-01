أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن "أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 8 طائرات مسيرة أوكرانية منها طائرتان دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، و طائرتان دون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاعات الجوية الروسية دمرت 8 مسيرات أوكرانية خلال الليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.