إعلام صيني: أميركا تواجه ضغوطًا وتواصلت مع الصين عبر قنوات مختلفة على أمل التفاوض بشأن الرسوم

أفادت شبكة "يويوان تانتيان" الاجتماعية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، بأنّه خلافًا لادّعاءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب فإنّ أميركا، وليس الصين، هي "المستعجلة" للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدة أنّ "الإدارة الأميركية أخذت زمام المبادرة" في العديد من الاتصالات الثنائية.

وأشار الرئيس الأميركي مرارا إلى أنّ الصين اتصلت بالولايات المتحدة لإجراء محادثات ثنائية بشأن الرسوم الجمركية، لكنّ بكين نفت بشدّة هذه المزاعم، وذلك بعد أن فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 145% على معظم المنتجات الصينية التي تستوردها بلاده. وردّت الصين بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 125% على وارداتها الأميركية.

في هذا السياق، قالت الشبكة الصينية الرسمية نقلا عن مصادر مطّلعة على الأمر إنّه "منذ بعض الوقت، كانت الولايات المتحدة تتواصل مع الصين من خلال قنوات مختلفة، على أمل بدء المفاوضات بشأن قضية التعرفات الجمركية".

وأضافت أنّه "في ما يتعلق بالمفاوضات، لا شك في أنّ الولايات المتّحدة هي الجانب الأكثر تأثرا بالضغوط. تواجه إدارة ترامب حاليا ضغوطا متعددة: ضغط اقتصادي، وضغط من الرأي العام أيضا".

وبحسب الوسيلة الإعلامية الرسمية الصينية فإنّه "في غياب إجراءات ملموسة من جانب الولايات المتحدة، ليس لدى الصين سبب للدخول في مناقشات مع الجانب الأميركي".

وتقول سلطات الصين بانتظام إنها منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن التجارة، ولكن على أساس "الاحترام المتبادل" وليس تحت "تهديد" الرسوم الجمركية.

ولم تردّ وزارة الخارجية الصينية في الحال على أسئلة طرحتها عليها وكالة فرانس برس بشأن صحة ما أوردته يويوان تانتيان.

ولطالما تعهدت بكين أن تخوض "حتى النهاية" الحرب التجارية الدائرة بينها وبين واشنطن إذا ما واصلت الأخيرة إجراءاتها الجمركية.

وهذا الأسبوع نشرت وزارة الخارجية الصينية مقطع فيديو أكّدت فيه أنّ البلاد "لن تركع".