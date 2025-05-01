روبيو: نبحث عن دول ثالثة لترحيل مهاجرين إليها

اشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الى أن "الولايات المتحدة تبحث عن دول أخرى، مثل السلفادور، لكي ترحل إليها مهاجرين غير شرعيين من دول ثالثة".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن شخصين مطلعين على المفاوضات الجارية بهذا الشأن أن "رواندا هي واحدة من الدول التي تتفاوض معها الولايات المتّحدة لترحيل المهاجرين إليها".
وخلال اجتماع لإدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض أمس الأربعاء، قال روبيو "أقول هذا بوضوح: نحن نسعى بجد لإقناع دول أخرى بقبول رعايا دول ثالثة. الأمر لا يقتصر على السلفادور".
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