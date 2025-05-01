الرئيس الإسرائيلي: العبء على جنود الاحتياط وعائلاتهم لا يطاق وتبين وجود نقص واضح في المقاتلين

نقلت صحيفة "معاريف" عن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تأكيده حرصه على المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية بشأن أحداث 7 تشرين الأول، مشددًا على التزامه بعودة الرهائن.

وأشار هرتسوغ إلى أن جنود الاحتياط وعائلاتهم يتحمّلون عبئًا لا يُطاق، كاشفًا عن وجود نقص واضح في أعداد المقاتلين.