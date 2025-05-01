نقلت صحيفة "معاريف" عن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تأكيده حرصه على المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية بشأن أحداث 7 تشرين الأول، مشددًا على التزامه بعودة الرهائن.
وأشار هرتسوغ إلى أن جنود الاحتياط وعائلاتهم يتحمّلون عبئًا لا يُطاق، كاشفًا عن وجود نقص واضح في أعداد المقاتلين.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإسرائيلي: العبء على جنود الاحتياط وعائلاتهم لا يطاق وتبين وجود نقص واضح في المقاتلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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