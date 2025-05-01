ماكرون يعرض على إسرائيل المساعدة لمكافحة الحرائق

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تضامن بلاده مع إسرائيل في مواجهة الحرائق المدمّرة التي تهدّد مدينة القدس، مؤكدا جاهزية باريس لتقديم "دعم مادي" في مواجهة هذه الأزمة خلال الساعات المقبلة.

وتكافح فرق الإطفاء الحرائق المستعرة قرب الطريق السريع الواصل بين القدس وتل أبيب والتي خلّفت إصابات عدّة مما استدعى وضع طواقم الإغاثة في حالة تأهّب.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قيادة الجيش بنشر قوات لمساعدة أجهزة الإطفاء على التعامل مع الحرائق المستعرة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حذّر من أنّ حرائق الغابات المستعرة قرب القدس قد تصل إلى المدينة.