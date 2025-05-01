وزير الدفاع الأميركي: تم تحذير الإيرانيين من دعم الحوثيين وسيدفعون الثمن في الوقت والمكان الذي نختاره

أشار وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، إلى أن "إيران ستدفع ثمن دعمها للحوثيين"، في إشارة إلى حركة "أنصار الله" في اليمن.

وأوضح، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز"، أنه "تم تحذير الإيرانيين من دعم الحوثيين وسيدفعون الثمن في الوقت والمكان الذي نختاره".

ويأتي هذا التصريح في ظل ترقّب جولة رابعة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران وأميركا في روما بوساطة عمانية.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الأميركي شنّ غارات على اليمن ردًا على عمليات حركة "أنصار الله" في البحر الأحمر وضد إسرائيل دعمًا لقطاع غزة، كما تستهدف الحركة السفن الأميركية بعد استئناف غاراتها على اليمن.

وسبق وأن شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أنّه "سيتم القضاء على الحوثيين تمامًا"، بينما تؤكد الحركة أنّها لن تتراجع عن موقفها المساند لغزة وعملياتها العسكرية ضد إسرائيل.