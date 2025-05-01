يديعوت أحرونوت: النيران التهمت نحو 19600 دونم في جبال القدس

افادت صحيف "يديعوت أحرونوت"، بأن "النيران التهمت نحو 19600 دونم في جبال القدس"، لافتة الى ان "تكلفة إعادة الإعمار بعد الحرائق الضخمة في إسرائيل قد تصل إلى ملايين الدولارات".

وفي وقت سابق امس، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بـ"اندلاع حرائق واسعة في جبال القدس"، مشيرة إلى أن "السلطات الإسرائيلية أعلنت حالة الاستنفار ودفعَت بطائرات وطواقم إطفاء للعمل على إخماد النيران".

وأعلنت فرق الإطفاء في منطقة القدس عن "إغلاق حركة القطارات بين القدس ومطار بن غوريون، بعد وصول النيران إلى مسار السكة الحديدية وخطوط الكهرباء قرب مفرق "عنافاه" على شارع رقم 1".

وأوضحت أن "طواقم الإطفاء تواصل العمل لمنع انتشار الحرائق ولحماية البنى التحتية الحيوية للنقل والطاقة، فيما طُلب من المسافرين متابعة تعليمات الطوارئ والتحديثات الصادرة عن شركة قطارات إسرائيل".