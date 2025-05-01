سلطات أميركا وأوكرانيا وقعتا اتفاقا لإعادة الإعمار واستغلال الموارد الطبيعية

وقّعت سلطات أميركا وأوكرانيا اتفاقا اقتصاديا واسعا يقضي بإنشاء صندوق استثماري لإعادة إعمار أوكرانيا جراء الحرب ويمنح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أن"أميركا وأوكرانيا وقعتا اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار"، وذلك في ظل وساطة أميركية بين روسيا وأوكرانيا لانهاء الحرب.

وأوضحت أن الاتفاقية إشارة لروسيا بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ملتزمة بعملية سلام هدفها أوكرانيا حرة ذات سيادة".

من حابنها، أكدت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، توقيع اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وقالت "نعمل على إنشاء الصندوق الذي سيجذب الاستثمارات العالمية إلى بلدنا بالتعاون مع واشنطن".

وأضافت "بنود الاتفاقية تبقي لنا الملكية والسيطرة الكاملة على كل الموارد في أراضينا ومياهنا"، موضحة أن "أوكرانيا هي التي تحدد ما يستخرج وأين وهذا منصوص عليه بوضوح في الاتفاقية".

وذكرت أن "الصندوق مبني على أساس 50/50 وستكون إدارته مشتركة من قبل أوكرانيا والولايات المتحدة".