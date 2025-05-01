ترامب: عقدنا اتفاقا مع أوكرانيا وثمة فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع الصين

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح لقناة نيوز نايشن، "أننا حصلنا حتى الآن على استثمارات لم يسبق لها مثيل تقدر بأكثر من 8 تريليون دولار".

وأشار إلى "أننا عقدنا اتفاقا مع أوكرانيا"، بعد الإعلان عن اتفتق بين الجانبين لاعادة الاعمار واستخراج المواد الطبيعية"، معتبرا أنه "ثمة فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق مع الصين"، في ظل مواصلة نفي بكين اجراء اي مفاوض مع أميركا بشأن الرسوم الجمركية حتى الآن.

إلى ذلك، أوضح ترامب أن "معظم الاستثمارات التي حصلنا عليها بأكثر من 8 تريليون دولار جاءت لتجنب الرسوم الجمركية".

وقال "كوريا الجنوبية ظلت تستغل بلدنا لكنني جعلتها تدفع مليارات الدولارات"، و"من المحتمل أن نبرم اتفاقات مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان".