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طالب الأمريكيين بالصبر.. ترامب يتهم بايدن بالتسبب في انكماش الاقتصاد

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أ ف ب -واشنطن 0 تبليغ

طالب الأمريكيين بالصبر.. ترامب يتهم بايدن بالتسبب في انكماش الاقتصاد

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الدمام - شريف احمد - ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على سلفه جو بايدن في الأنباء الاقتصادية السيئة المتمثلة في انكماش الاقتصاد الأمريكي.
وقال في منشور على منصته تروس سوشيل: "هذه سوق أسهم بايدن وليست سوق أسهم ترامب، بلادنا ستزدهر، ولكن علينا التخلّص من تأثير بايدن السلبي".
وتابع: "سيتطلب هذا الأمر بعض الوقت، ولا علاقة له بالرسوم الجمركية، وعندما يبدأ الازدهار، سيكون لا مثيل له، اصبروا".

انكماش غير متوقع

وشهد الاقتصاد الأمريكي انكماشًا غير متوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، وفقًا لبيانات جديدة نُشرت اليوم الأربعاء، الأمر الذي يرجع في جزء كبير منه إلى زيادة الواردات قبل فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية شاملة.
انخفض الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي من 0,3% في الربع الأول، بعدما نما بنسبة 2,4% في الأشهر الأخيرة من العام 2024، وفقًا لتقديرات وزارة التجارة الأميركية.
الاقتصاد الأمريكي انكماشًا غير متوقع - Equitable Growth

بيانات أدنى من التقديرات

جاءت البيانات الصادرة الأربعاء أدنى بكثير من التقديرات التي توقعت نموا بنسبة 0,4%، وفقًا لموقع "بريفينغ.كوم" (Briefing.com).
وقالت وزارة التجارة في بيان إن "التراجع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يعكس ارتفاع الواردات وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض الإنفاق الحكومي".
وتفاعلت الأسواق الأمريكية بشكل سلبي مع هذه الأنباء، وفتحت المؤشرات الثلاثة الرئيسية على انخفاض حاد في وول ستريت.

تراجع متوقع

بعد دقائق من ذلك، أشار بيتر نافارو مستشار ترامب الاقتصادي في مقابلة مع شبكة "سي ان بي سي"، إلى أن التراجع في الناتج المحلي الإجمالي كان متوقعًا، قائلًا إن "هذا لن يكون الحال في الفصل المقبل".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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