ترامب: رئيس الوزراء الكندي سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي فاز أخيرا في الانتخابات التشريعية، سيزور البيت الابيض "الأسبوع المقبل أو قبل ذلك"، في ظل فتور في العلاقات بين الحليفين التاريخيين بسبب تهديدات الرئيس الأميركي بضم الجارة الشمالية.
واوضح ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "تحدثت اليه بالأمس، كان ودودا جدا وقد هنأته" بفوزه.
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