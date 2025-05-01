البنتاغون: الجيش الأميركي استهدف منذ منتصف آذار أكثر من ألف موقع في اليمن ضدّ الحوثيين

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية بان الجيش الأميركي استهدف منذ منتصف آذار أكثر من ألف موقع في اليمن ضدّ الحوثيين.
واوضح الناطق باسم البنتاغون في بيان، إن القيادة المركزية الأميركية للشرق الأوسط "سنتكوم" استهدفت منذ 15 آذار أكثر من ألف موقع، مودية بمقاتلين وقياديين حوثيين ومضعفة قدراتهم.
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