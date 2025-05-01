أفادت طواقم الإطفاء الإسرائيلية، بأن جهود إخماد الحرائق لا تزال مستمرة في تسعة مواقع نشطة، أبرزها في مناطق بيت مئير، شورش، شعَر هغاي، نافيه إيلان، ميسيلات تسيون، نافيه شالوم، منتزه كندا، وعينافا.
وأُغلقت الطرق الرئيسية رقم 1 و3 أمام حركة السير، في ظل تصاعد الخطر واقتراب النيران من البنى التحتية الحيوية.
ويشارك في عمليات الإطفاء 163 طاقمًا من طواقم الإطفاء، إلى جانب 21 مركبة رباعية الدفع وطائرة إطفاء من طراز "شمشون"، فيما من المقرر أن تنضم 12 طائرة إطفاء إضافية إلى الجهود مع بزوغ الفجر.
وتُسجّل عمليات الدعم مشاركة من قيادة الجبهة الداخلية، وسلاح الجو، وسلطة مطار بن غوريون، مع توقّع وصول طائرات من إيطاليا وكرواتيا، ومروحية من قبرص، للمساهمة في السيطرة على الحرائق.
وذكرت تقديرات الصندوق القومي اليهودي (كيرين كاييميت - كاكال) باحتراق نحو 12 ألف دونم بجبال القدس.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطة الإطفاء الإسرائيلية: 9 مواقع حرائق نشطة حاليا و163 طاقم إطفاء يعملون بمحاولة إخمادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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