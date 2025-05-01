علمت الـLBCI أن وزير المال ياسين جابر وقع مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء محاكم التمييز والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف في المحافظات بعدما تسلمه ظهر اليوم من وزير العدل، وذلك من أجل استكمال تشكيلات مجلس القضاء الأعلى لتمكينه من اجراء التشكيلات القضائية الشاملة في وقت لاحق.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المال يوقع مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء محاكم التمييز والرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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