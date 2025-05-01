مقتل 35 فلسطينياً وإصابة 109 خلال 24 ساعة في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أمس، مقتل 35 فلسطينياً وإصابة 109 آخرين في عمليات قصف نفذتها القوات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت السلطات في بيان صحفي أن «حصيلة عدوان الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغت 52400 شهيد و118014 إصابة».

وأشارت إلى أن حصيلة الضحايا والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2308 قتلى و5973 إصابة، موضحةً أن عدداً من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.