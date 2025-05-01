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مقتل 35 فلسطينياً وإصابة 109 خلال 24 ساعة في غزة

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مقتل 35 فلسطينياً وإصابة 109 خلال 24 ساعة في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أمس، مقتل 35 فلسطينياً وإصابة 109 آخرين في عمليات قصف نفذتها القوات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت السلطات في بيان صحفي أن «حصيلة عدوان الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغت 52400 شهيد و118014 إصابة».
وأشارت إلى أن حصيلة الضحايا والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2308 قتلى و5973 إصابة، موضحةً أن عدداً من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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