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غوتيريش: إدخال المساعدات إلى غزة غير قابل للتفاوض

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غوتيريش: إدخال المساعدات إلى غزة غير قابل للتفاوض

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، أن المساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة مسألة «غير قابلة للتفاوض».
وقال في منشور على منصة «إكس»: «منذ نحو شهرين، منعت إسرائيل الغذاء والوقود والأدوية والإمدادات التجارية من دخول غزة، ما حرم أكثر من مليوني شخص الإغاثة المنقذة للحياة».
ويعتمد قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو 2.4 مليون نسمة، بشكل شبه كلي على المساعدات الإنسانية، التي توقفت تمامًا منذ 2 مارس الماضي، حين أغلقت إسرائيل معابر كرم أبو سالم وزيكيم وبيت حانون، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن «المساعدات غير قابلة للتفاوض».
وأكد أنه «يجب على إسرائيل حماية المدنيين الفلسطينيين في غزة والموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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