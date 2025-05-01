إندلاع حريق في أحراج عكار العتيقة والرياح القوية في عكار تسببت باقتلاع الاشجار وتطاير الواح الطاقة الشمسية

إندلع حريق في منطقة شير النمر، في أحراج بلدة عكار العتيقة، وقد وصلت آليات الدفاع المدني في البلدة الى المكان. ولكن سرعة الهواء غير الاعتيادية وسعت في مساحة الحريق.

وناشد رئيس البلدية محمد خليل، ارسال اليات اخرى للسيطرة عليه قبل أن تلتهم النيران الاخضر واليابس.

الى ذلك، ادت الرياح القوية في منطقة عكار، الى اضرار بالغة بالثروة الحرجية واقتلاع عدد من الاشجار ووقوعها على السيارات في الطرقات العامة.

كما تطايرت خزانات المياه والواح الطاقة الشمسية عن اسطح المنازل.