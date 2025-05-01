مفتي عكار خلال جولة روحية صيداوية: وحدتنا في لبنان ستحطم كل المؤامرات

أكد مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا أن "وحدتنا في لبنان ستحطم كل المؤامرات، خاصة في الوقت الذي نشهد فيه العدوان على أهلنا في غزة وهتك المقدسات في فلسطين والقدس الشريف، وأن هذا يدفعنا جميعا إلى الصمود والتعاون والتضافر".

وأمل زكريا، في ختام سلسلة زيارات روحية واسعة شملت المرجعيات الدينية الصيداوية، أن "يخرج لبنان من النفق المظلم، خصوصا مع العهد الجديد وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة".

وقال "صيدا هي مدينة صامدة ومعروفة بعيشها الواحد، تماما كما هي عكار، إذ أنها معروفة بالعيش الواحد الذي نصِفه عادة بالمشترك، لكنه أقوى وأكبر من أن يكون مشتركا، بل هو عيش واحد بين المسلمين والمسيحيين".

ولفت الى أننا "لمسنا اليوم في زيارتنا إلى الدار في صيدا وسيدها، وإلى المطرانيات بتنوعها وللمفتي الجعفري أيضا، كل المحبة والتقدير ورأينا الصورة الحقيقية لوطننا لبنان، في وقت يراهن فيه العدو على تفرّقنا وتمزيقنا".