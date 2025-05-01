حزيق في منطقة الرملة البيضاء وفرق الاطفاء تعمل على اخماده

اندلع حريق في منطقة رملة البيضا في بيروت، وقد بدأ بحريق بسيط سرعان ما توسع بسبب اشتداد سرعة الرياح. وقد تدخلت فرق الاطفاء وتعمل على اخماد الحريق.

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