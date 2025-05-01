قاض فدرالي يأمر بإطلاق سراح طالب فلسطيني أوقف لدى حضوره لإجراء مقابلة لنيل الجنسية الأميركية

أمر قاض فدرالي سلطات الهجرة في الولايات المتحدة بإطلاق سراح طالب فلسطيني أوقف هذا الشهر لدى حضوره لإجراء مقابلة معه ضمن تدابير منح الجنسية، على خلفية ضلوعه في تظاهرات ضد الحرب في غزة.

محسن مهداوي الذي كان من المقرر ترحيله، ندّد من أمام مقر المحكمة في ولاية فيرمونت في شمال شرق البلاد بإجراءات الإدارة الأميركية. وقال "لست خائفا منك"، متوّجها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تشن إدارته حملة لكبح الهجرة، تستهدف أيضا محتجين مؤيدين للفلسطينيين في الولايات المتحدة.

وأضاف مهداوي "إن لم يكن هناك خوف فبماذا يستبدل؟ بالمحبة. المحبة هي سبيلنا".

اعتُقل مهداوي في 14 نيسان لدى حضوره لإجراء مقابلة معه ضمن إجراءات منح الجنسية الأميركية، وفق شكوى قدّمها محاموه إلى المحكمة.

وجاء في نص الشكوى أن مهداوي، وهو فلسطيني من مواليد الضفة الغربية المحتلة، مقيم قانونا على نحو دائم في الولايات المتحدة منذ 2015، وحفل تخرّجه محدّد الشهر المقبل وكان يخطط للالتحاق ببرنامج ماجستير في جامعة كولومبيا هذا الخريف.

وأسس مع محمود خليل مجموعة طالبية فلسطينية في جامعة كولومبيا. وتسعى الإدارة الأميركية أيضا إلى طرد خليل الذي اعتقل في آذار.