الجيش الباكستاني يعلن أنه بحث مع الهند انتهاكات لوقف النار في كشمير

اعلن الجيش الباكستاني أنه بحث خلال اتصاله الأسبوعي مع الجيش الهندي وقوع إطلاق نار ليلا قبل ستة أيام في كشمير، حيث يتزايد التوتر بين القوتين النوويتين.

واوضح المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللفتنانت جنرال احمد شودري "تطرقنا الى انتهاكات وقف إطلاق النار" على طول خط المراقبة، أي حدود الامر الواقع في الاقليم المتنازع عليه. وأكد مصدر عسكري هندي هذه المباحثات خلال "الاتصال الروتيني الذي يتم كل يوم ثلاثاء" بين جيشي البلدين اللذين خاضا حروبا عدة منذ الاستقلال في 1947.