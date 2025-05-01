خارجية فرنسا تدعو إسرائيل إلى أقصى درجات ضبط النفس في لبنان: يعود للجيش اللبناني حصرا تفكيك منشآت حزب الله

دعت وزارة الخارجية الفرنسية إسرائيل إلى "التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس" في لبنان بعد ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية الأحد الماضي، مشيرة إلى أنه يعود للقوّات المسلّحة اللبنانية حصرا تفكيك المنشآت العسكرية التابعة لحزب الله.
وخلال إحاطة إعلامية، اوضح الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان أن "فرنسا تذكّر بأن احترام وقف إطلاق النار واجب على كلّ الأطراف بلا استثناء بغية ضمان أمن السكان المدنيين على جانبي الخطّ الأزرق"، الحدود المرسومة من الأمم المتحدة.
وتابع أن "فرنسا تدعو إسرائيل إلى التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس والانسحاب في أسرع وقت من المواقع الخمسة المحتلّة في الأراضي اللبنانية".
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