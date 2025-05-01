اعلن وزير الخزانة الاميركي سكوت بيسنت بعد اجتماع لحكومة الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة اعتبارا من الأربعاء لتوقيع اتفاق حول المعادن مع اوكرانيا إذا كانت كييف مستعدة لذلك.
واوضح بيسنت "نحن مستعدون للتوقيع"، لافتا الى ان الاوكرانيين "قرروا مساء أمس بعض التعديلات في الدقيقة الأخيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخزانة الاميركي: واشنطن مستعدة لتوقيع اتفاق المعادن اليوم إذا كانت كييف مستعدّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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