وزير الخزانة الاميركي: واشنطن مستعدة لتوقيع اتفاق المعادن اليوم إذا كانت كييف مستعدّة

اعلن وزير الخزانة الاميركي سكوت بيسنت بعد اجتماع لحكومة الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مستعدة اعتبارا من الأربعاء لتوقيع اتفاق حول المعادن مع اوكرانيا إذا كانت كييف مستعدة لذلك.

واوضح بيسنت "نحن مستعدون للتوقيع"، لافتا الى ان الاوكرانيين "قرروا مساء أمس بعض التعديلات في الدقيقة الأخيرة".