الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة في قرية بيتا بالضفة الغربية

اعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جندي بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة في قرية بيتا بالضفة الغربية. ولفت الجيش الإسرائيلي في بيان، الى اننا أغلقنا قرية بيتا ونعمل في المنطقة بحثا عن منفذي العملية.

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