شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين موسى: رأى مصر الاستشارى أمام العدل الدولية لمحاولة الوصول للعدالة وحل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

قالت المستشارة الدكتورة ياسمين موسى، ممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن منظمة الامم المتحدة من حقها تطلب من المحكمة آراء استشارية فى كل ما يتعلق بعملها للموضوعات التى لها جانب قانونى فى عمل المنظمة، وبالتالى حرص الجانب الفلسطيني أكثر من مرة فى أن يطلب الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية فى مختلف الأمور المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتى تشهد انتهاكات فلسطينية.

وأضافت ياسمين موسى، خلال مداخلة عبر زووم لقناة إكسترا نيوز، أن هذا الرأى من ضمن التحركات الفلسطينية والعربية التى تتم لإعداد وتجهيز الملف القانونى الفلسطينى وتأكيد الحقوق غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطينى، واستخدام كافة الأدوات المتاحة على المستوى الدولى، لمحاولة الوصول للعدالة وحل الدولتين وإلزام الإحتلال بالامتثال لإلتزاماتها وفقا للقانون الدولى.

وأوضحت ياسمين موسى أن أى شئ يتم تقديمه فى المحكمة تستند لحقائق وأدله وهى متواجدة، فهناك كمية تقارير صادرة عن المنظمان الأممية والإغاثية والمنظمات الأخرى والأجهزة الدولية.