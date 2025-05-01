شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يهنئ العمال المصريين فى عيدهم: عاشت مصر بسواعد أبنائها والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بخالص التهنئة والتقدير إلى عمال مصر الأوفياء، الذين يمثلون السواعد القوية التي تبني وتُنتج، والعقول المبدعة التي تطور وتُبدع، والقلوب المخلصة التي لا تبخل بعطائها من أجل رفعة هذا الوطن.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة في بيان له، إن العمال المصريين هم عماد النهضة، وركيزة الاقتصاد، وجوهر التنمية، ولم تتوقف تضحياتهم عند حدود العمل، بل كانوا دائمًا في طليعة من لبوا نداء الوطن وقت الشدائد، وشاركوا في كل معاركه الكبرى للبناء والحرية والاستقلال.

وأشار البيان إلى تاريخ حزب الوفد المشرف في الدفاع عن حقوق العمال وإصدار التشريعات العمالية قبل عام 1952، حيث حرص على ضمان بيئة عمل إنسانية، وأجر عادل، وتأمين اجتماعي كريم، إيمانًا بأن العامل المصري يستحق كل تقدير ورعاية.

وجدد حزب الوفد عهده بالاستمرار في دعم الطبقة العاملة، والعمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، التي لا تكتمل إلا بسواعد أبنائنا العمال.

واختتم البيان قائلا: "كل عام وعمال مصر بخير، وعاشت مصر بسواعد أبنائها الشرفاء".