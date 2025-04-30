ترامب ينفي مسئوليته عن انكماش الاقتصاد: الازدهار قادم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، مسئوليته عن انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الجاري 2025، مؤكداً ألا علاقة لذلك التحول بحرب الرسوم الجمركية التي يشنها، محمّلاً المسئولية لسلفه جو بايدن، وتوقع أن يزدهر الاقتصاد الأمريكي مجدداً “عند تطبيق الرسوم الجمركية”.

وأضاف ترمب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “هذه سوق أسهم (بايدن)، وليست سوق (ترامب). لم أتولّ زمام الأمور إلا في 20 يناير”، داعياً إلى التخلص مما سمّاه “عبء بايدن”، مضيفاً: “عندما يبدأ الازدهار، سيكون شيئا لا مثيل له. اصبروا!!!”، وفقاً لموقع قناة الشرق الإخبارية.

وتابع: “ستؤتي الرسوم الجمركية ثمارها قريباً، وستتجه الشركات إلى بلادنا بأعداد قياسية. سيزدهر بلدنا، لكن علينا التخلص من (عبء بايدن). سيستغرق هذا بعض الوقت، ولا علاقة له بالرسوم الجمركية، بل بأرقامه السيئة فقط”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أظهرت فيه بيانات رسمية انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 بمعدل سنوي قدره 0.3%، في “انعكاس حاد” للمسار، بعد نحو ثلاث سنوات من النمو القوي، نتيجة للاضطرابات المرتبطة بالتعريفات الجمركية التي غيّرت أنماط الإنفاق وأثارت المخاوف من ركود اقتصادي وشيك.

وأظهر تقرير الناتج الأمريكي الإجمالي، والذي أصدره مكتب التحليل الاقتصادي، الأربعاء، حالة من التقلب وعدم الاستقرار في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من 2025.

وتوقع نموذج النمو الاقتصادي التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتالانتا، قبل صدور التقرير، انكماشاً بنسبة 1.5% في الربع الأول من 2025، بينما قدّر نموذج الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك نمواً بنسبة 2.6%.

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