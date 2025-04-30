شكرا لقرائتكم خبر عن على حدود روسيا.. أمريكا تعقد صفقة تسليح ضخمة مع إستونيا والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز الدفاعات

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الإستوني للاستثمارات الدفاعية، اليوم الأربعاء، أن إستونيا تسلمت ستة منظومات صواريخ متعددة من طراز هيمارس من الولايات المتحدة، وذلك في إطار واحدة من أكبر صفقات السلاح في تاريخها، ما يسهم في سد فجوة رئيسية في قدراتها الدفاعية.وأوضح المكتب أنه تم تسليم منظومات الصواريخ المتحركة، التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر، إلى الجيش الإستوني في قاعدة آماري الجوية العسكرية.وقال وزير خارجية إستونيا، مارجوس تساكنا ، في تدوينه على تطبيق إكس، "لقد وصلت المنظومات إلى هنا"، وأضاف: "هذا لا يعزز دفاع إستونيا فحسب، بل يعزز أيضا أمن حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأكمله".وتعتبر إستونيا، المجاورة لروسيا، أن غزو موسكو لأوكرانيا يشكل تهديدا مباشرا لأمنها القومي، الأمر الذي دفعها إلى تعزيز إنفاقها العسكري ردا على ذلك، وطلبت كل من لاتفيا وليتوانيا أيضا عددا من أنظمة صواريخ هيمارس.وتعد الدول الثلاث البلطيقية الثلاث (لاتفيا وإستونيا وليتوانيا) من ضمن أكثر المؤيدين لأوكرانيا، حيث يقومون بتزويد كييف بالدعم العسكري والمالي والإنساني في مواجهة الغزو الروسي.