شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الروسي يعلن تقدمه في شمال منطقة دونيتسك والان نبدء بالتفاصيل

تقدم روسي

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الروسي الأربعاء السيطرة على بلدة في شمال منطقة دونيتسك الواقعة في الشرق الأوكراني الذي يشهد معارك، وحيث تواصل قواته ببطء تحقيق تقدّم.في موازاة ذلك، اتّهمت كييف موسكو بزيادة حدة هجماتها على الجبهة، رغم جهود دبلوماسية تُبذل حاليا لإيجاد حل للنزاع وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة لمدة ثلاثة أيام من الثامن من مايو حتى العاشر منه.وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن وحدات من "مجموعة الغرب" سيطرت على بلدة نوفي الواقعة في شمال منطقة دونيتسك.هذه البلدة تقع ضمن نطاق مدينة ليمان التي احتلتها موسكو في ربيع 2022، ثم استعادها الجيش الأوكراني في هجوم مضاد شنّه في خريف ذاك العام.لكن وفق موقع التحليل العسكري ديبستيت القريب من الجيش الأوكراني، عادت القوات الروسية لتحقيق تقدّم ميداني بطيء في هذا القطاع من الجبهة في الأسابيع الأربعة الأخيرة.