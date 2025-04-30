شكرا لقرائتكم خبر عن بدء بناء أول جسر بري بين روسيا وكوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

تعاون متزايد

الدمام - شريف احمد - أطلقت روسيا وكوريا الشمالية الأربعاء أعمال بناء أول جسر بري بين هذين البلدين الحليفين، في علامة جديدة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ.وأكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال مراسم بدء أعمال بناء الجسر الذي شارك فيه عبر الفيديو مع نظيره الكوري الشمالي باك ثاي سونغ، أن أهمية هذا المشروع "تتجاوز مهمة هندسية بسيطة".وأكد أن "هذا يرمز إلى طموحنا المشترك لتعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار"، مرحبًا "بأساس متين لتعاون أوثق" بين الشعبين الروسي والكوري الشمالي.وعززت كوريا الشمالية وروسيا تعاونهما وخصوصا العسكري، منذ بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا عام 2022.ووقعت الدولتان اللتان تخضعان لعقوبات صارمة من الغرب، اتفاقية دفاع مشترك خلال زيارة نادرة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية العام الماضي.وبعد صمت لأشهر اعترفت موسكو مؤخرا بمشاركة جنود كوريين شماليين في القتال ضد الجيش الأوكراني في منطقة كورسك الحدودية الروسية.