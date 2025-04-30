شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من التفاصيل.. هل توقع واشنطن وكييف اتفاق المعادن الليلة؟ والان نبدء بالتفاصيل

التوقيع خلال 24 ساعة

ضمانات أمنية وعسكرية لأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة مستعدة اعتبارًا من اليوم الأربعاء، لتوقيع اتفاق المعادن مع أوكرانيا إذا كانت كييف مستعدة لذلك.وقال بيسنت بعد اجتماع لحكومة الرئيس دونالد ترامب "نحن مستعدون للتوقيع"، لافتًا إلى أن الأوكرانيين "قرروا مساء أمس بعض التعديلات في الدقيقة الأخيرة".أعلن رئيس الحكومة الأوكرانية دينيس شميغال اليوم الأربعاء، أنّ من المتوقع أن توقع كييف اتفاق المعادن مع واشنطن "في الساعات الـ24 المقبلة"، في وقت انتهى الجانبان من وضع التفاصيل النهائية.وبموجب الاتفاق الذي وصفه الرئيس الأمريكي بأنّه "استرداد للمال" مقابل المساعدات التي تلقتها أوكرانيا من الولايات المتحدة خلال الحرب، فإنّ واشنطن وكييف ستتعاونان في استغلال الموارد المعدنية في أوكرانيا.وقال شميغال للتلفزيون الرسمي: "إنّه اتفاق دولي جيد ومتساوٍ ومفيد حقا، بشأن الاستثمارات المشتركة في تنمية وتعافي أوكرانيا".وأضاف: "آمل أن يجري توقيع الاتفاق في القريب العاجل، خلال الساعات الـ24 المقبلة، وسنتخذ الخطوة الأولى".وخططت كييف وواشنطن لتوقيع الاتفاق قبل أسابيع، لكنّ مشادة بين دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض أدت إلى توقف المحادثات.وتدفع كييف باتجاه الحصول على ضمانات أمنية وعسكرية ملموسة في إطار أي اتفاق لوقف الغزو الروسي المستمر منذ ثلاث سنوات لأراضيها.ويقول مسؤولون أمريكيون إن تعزيز المصالح التجارية الأمريكية في أوكرانيا سيساعد في ردع روسيا عن أي عدوان في المستقبل في حال وقف إطلاق النار.