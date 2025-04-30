اعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن نحو 131 مهاجرا من آسيا الوسطى كانوا في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني تم ترحيلهم إلى أوزبكستان، في إطار اتفاق بين البلدين.
وأوضحت الوزارة أن المرحلين من أوزبكستان وقرغيزستان وقازاخستان وأنهم نقلوا جوا من الولايات المتحدة اليوم.
وذكرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان، "نتطلع إلى مواصلة العمل مع أوزبكستان فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتعزيز أمننا المشترك ودعم سيادة القانون".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الأمن الداخلي الأميركية: ترحيل نحو 131 مهاجرا من أوزبكستان وقرغيزستان وقازاخستان إلى أوزبكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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