وزارة الأمن الداخلي الأميركية: ترحيل نحو 131 مهاجرا من أوزبكستان وقرغيزستان وقازاخستان إلى أوزبكستان

اعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن نحو 131 مهاجرا من آسيا الوسطى كانوا في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني تم ترحيلهم إلى أوزبكستان، في إطار اتفاق بين البلدين.

وأوضحت الوزارة أن المرحلين من أوزبكستان وقرغيزستان وقازاخستان وأنهم نقلوا جوا من الولايات المتحدة اليوم.

وذكرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان، "نتطلع إلى مواصلة العمل مع أوزبكستان فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتعزيز أمننا المشترك ودعم سيادة القانون".