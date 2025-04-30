ليبرمان يحرّض على الفلسطينيين: الحرائق قد تكون نتيجة عمل إرهابي ويجب الرد بحزم

اتهم رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، فلسطينيين بالتحريض على إشعال الحرائق عبر شبكات التواصل. وعدّ أن ما تشهده البلاد يندرج ضمن "أعمال إرهابية بدوافع قومية"، ودعا الحكومة إلى التحقيق في خلفية الحرائق والتعامل معها بـ"حزم ودون تهاون".

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الشاباك قولها إنه "من السابق لأوانه الاشتباه بأن الحرائق التي اندلعت اليوم في جبال القدس ناتجة عن عمليات إضرام نار بدوافع قومية".